Cremlino shock: “Sta cominciando una grande tempesta globale”

Da Mosca arriva una dichiarazione shock. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov infatti dichiara: “Sta iniziando una grande tempesta globale derivante dalle azioni dell’Occidente”. Una dichiarazione riportata dalla Tass. E Peskov precisa: “La Russia sarà in grado di preservare la macrostabilità in mezzo a questa tempesta”. Mentre, il vice premier russo con delega per l’energia Alexander Novak dice: “Il blocco di Nord Stream è dovuto unicamente alle sanzioni europee che hanno impedito le adeguate riparazioni violando. Non escludiamo ulteriori aumenti del prezzo del gas in Europa”. Prezzo del gas che dunque potrebbe raggiungere livelli da record.

Colloquio telefonico Von der Leyen-Zelensky. E’ lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky a rendere noto su Twitter il contenuto della telefonata avuta con la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. Zelensky in tal senso fa sapere: “Si è discusso dell’assegnazione della prossima tranche di aiuti macro finanziari dell’Ue il prima possibile e si è sottolineata la necessità di preparare l’ottavo pacchetto di sanzioni, compreso il divieto di rilasciare visti ai cittadini russi”.



Altri elementi della telefonata Von der Leyen-Zelensky. Il presidente ucraino aggiunge: “Abbiamo anche coordinato le misure per limitare i profitti della Russia dalla vendita di petrolio e gas. Inoltre, abbiamo considerato la possibilità di una rapida valutazione da parte della Commissione europea non appena l’Ucraina avrà soddisfatto le sue sette raccomandazioni per l’iter di ingresso dell’Ucraina in Ue”.

Dal colloquio telefonico con la Von der Leyen al videomessaggio serale. Zelensky in questa circostanza dice: “Quest’inverno, la Russia si prepara a sferrare un attacco decisivo sull’energia a tutti gli europei. In questi giorni, la Russia sta cercando di aumentare ancora di più la pressione energetica sull’Europa: il pompaggio di gas attraverso il Nord Stream è completamente interrotto. Perché lo stanno facendo? La Russia vuole distruggere la vita normale di ogni europeo, in tutti i paesi del nostro continente. Vuole indebolire e intimidire tutta l’Europa, ogni Stato”.