Da Helsinki Joe Biden: “Putin ha già perso la guerra contro l’Ucraina”

ha detto Biden dal palco insieme al presidente finlandese Sauli Niinisto dopo il summit con i leader nordici. La Russia, ha aggiunto Biden, “non può proseguire la guerra in Ucraina per anni” e Putin “prima o poi deciderà che non è nell'interesse della Russia continuarla. La controffensiva ucraina probabilmente spingerà la Russia verso i negoziati'.annunciate dal presidente americano la scorsa settimana. “Le abbiamo appena ricevute, non le abbiamo ancora usate, ma possono cambiare radicalmente” la situazione sul campo di battaglia, ha detto il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi.

Sull'ingresso dell' Ucraina nella Nato Biden non ha dubbi: “entrerà” ha detto minimizzando le minacce di Putin, affermando che non vede “prospettive reali” dell'uso dell'arma nucleare da parte del Cremlino.

Su Ievgheny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, Biden ha concluso: “deve stare attento a ciò che mangia”, alludendo al rischio di avvelenamento dopo l'abortita rivolta dello stesso Prigozhin.

E intanto ore dopo che il capo dei Wagner Yevgeny Prigozhin ha iniziato la marcia verso Mosca, il servizio di sicurezza interna della Russia “ha arrestato diversi ufficiali militari di alto rango, tra cui il generale Sergei Surovikin”. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui “almeno 13 alti ufficiali sono stati arrestati per essere interrogati, alcuni successivamente rilasciati, e circa 15 sospesi dal servizio o licenziati”. Secondo una fonte, Surovikin “è detenuto e interrogato a Mosca ma “non è stato accusato di un crimine”.