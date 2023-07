Maltempo nella notte: vento e grandine “chiamano” i pompieri a 60 interventi nel Vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nottata di lavoro straordinario per i vigili del fuoco operativi in tutto il Veneto, con i vari comandi provinciali a tracciare un primo e provvisorio bilancio degli interventi richiesti – e ancora in corso -, che parla di 350 richieste su scala regionale. Di cui circa 60 a Vicenza e provincia, dove si segnalano alberi sradicati, rami di piante pericolanti e danni ai tetti a causa del forte vento e della grandine connessi ai temporali intermittenti di stanotte.

Nelle provincia di Treviso, Venezia e Vicenza appunto si segnalano gli effetti più importanti dell’ondata di maltempo estivo perdurato sino all’alba di giovedì, pur senza segnalare danni a persone ma solo a cose. Chicchi di ghiaccio delle dimensioni di ciliegie sono stati raccolti dopo la tempesta sia nel Medio che nell’Alto Vicentino, in alcune zone ancora più grandi tra le 2 e le 3 del mattino.

Nel Vicentino una cinquantina di interventi sono stati portati a termine dai vigili del fuoco professionali e dai volontari delle varie caserme dislocate sul territorio, tutte chiamate in causa dalla mezzanotte fino alle prime luci dell’alba. Abbattute piante in più luoghi, rami pericolosi, interventi in tutta la provincia. Attivati subiti anche i vari gruppi di Protezione Civile, con gli associati allertati nelle ore precedenti al temporale a condurre ispezioni e liberare strade, cortili e giardini dove necessario.

Tra i vari siti dove sono emerse criticità, a Vicenza città in in via Battista nei pressi di Bertesina, un albero a grande fusto si è sradicato appoggiandosi con la chioma sopra un condominio. Una situazione di potenziale pericolo subito messa in sicurezza dagli operatori inviati sul posto. A Costabissara abbattuti quattro alberi nell’area antistante al cimitero, qui e in altre località i chicchi di grandini hanno provocato danni alle auto, mandando in alcuni caso in frantumi vetri e lunotti. Un albero è caduto sui tralicci della rete Enel, costringendo i tecnici dell’azienda e i vigili del fuoco a intervenire qui in regime di urgenza.