Egitto-Ue siglano l’intesa: 7,4 miliardi di euro a Il Cairo. Bilaterale Al Sisi-Meloni

Il presidente dell’Egittola presidente della Commissione Ue, al termine del vertice a Il Cairo. L’accordo prevede un pacchetto da 7,4 miliardi di euro che Bruxelles destinerà al sostegno dell’Egitto che viene riconosciuto come “partner affidabile e pilastro della sicurezza nel Mediterraneo”.

Nell’accordo si legge: “l’Egitto e l’Ue continueranno a lavorare per costruire un’agenda positiva per la prosperità e la stabilità. L’Egitto e l’Ue continueranno a lavorare sui loro impegni per promuovere ulteriormente la democrazia, le libertà fondamentali e i diritti umani, la parità di genere e le pari opportunità, come concordato nelle priorità del partenariato”.

A Il Cairo era presente anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di un “Accordo utile per fronteggiare i flussi migratori”. Fonti italiane hanno specificato che gli accordi tra Italia ed Egitto sono relativi ai ‘sei pilastri del Piano Mattei’: istruzione e formazione, sanità, acqua e igiene, agricoltura, energia, infrastrutture.

Per Giorgia Meloni l’accordo Ue-Egitto è un passo importante “verso lo sviluppo di un vero partenariato in grado di affrontare in modo integrato le sfide complesse, da quelle regionali dello sviluppo alla migrazione illegale”. Questo “è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio e apprezziamo gli sforzi dell’Egitto. Aspiriamo a lavorare insieme più di prima per aiutare gli Stati di origine e quelli di transito” con “investimenti e assistenza per prevenire l’immigrazione illegale e aiutare questi Stati a fronteggiare i trafficanti”

Meloni non dimentica la situazione in Medio Oriente. Stiamo fronteggiando una situazione internazionale molto complessa. La crisi di Gaza è in cima alle nostre preoccupazioni”, ha detto la Meloni, ribadendo che è necessario “raggiungere un cessate il fuoco, garantire corridoi umanitari per gli aiuti e arrivare alla liberazione degli ostaggi”. “Sono orgogliosa di poter annunciare che c’è un memorandum con il ministero della sanità egiziana per rafforzare la cooperazione in ambito sanitario” per aiutare “i civili in arrivo da Gaza”.

Giorgia Meloni rivendica il ruolo svolto dall’Italia. “Questo è un meeting storico per i rapporti tra Egitto e Ue: sono orgogliosa del ruolo svolto dall’Italia nel raggiungimento di questo obiettivo. Il partenariato globale e strategico tra Egitto e Unione Europea si inserisce nel contesto attuale in cui ci troviamo ad affrontare molte crisi che potrebbero destabilizzare la regione del Mediterraneo a un livello inimmaginabile”, ha detto la premier italiana che poi tra le “sfide comuni da affrontare insieme” ha citato “la sicurezza alimentare e idrica, la sicurezza energetica, lo sviluppo e la migrazione”.