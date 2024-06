Elezioni Europee e comunali. In Italia si vota oggi dalle 15 alle 23. La situazione negli altri Paesi Ue

Il Partito laborista maltese schiera nove candidati mentre sono otto quelli del Partito nazionalista. Secondo i sondaggi ci sarebbe al momento un sostanziale pareggio che dovrebbe consentire ai due principali partiti maltesi di spartirsi equamente i sei seggi a disposizione. In Lettonia le elezioni sono segnate dalla guerra nella vicinissima Ucraina. Il partito di governo, Nuova Unità, siede nelle fila del Ppe e ha tra i suoi candidati il vice presidente della Commissione Ue con delega agli Affari Economici Valdis Dombrovskis. A seguire cercano spazio i Socialisti guidati da Nils Usakovs. Il Paese lettone come anche l'Estonia, è segnato dal tema della minoranza russa, alla quale il governo non ha dato diritto di voto se non per le elezioni locali. Si tratta del 9% della popolazione, pari a circa 175mila persone. Sono 11 i seggi totalmente assegnati ai lettoni.