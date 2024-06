Francobolli, cartoline e storia: torna l’esposizione per collezionisti e appassionati

Torna dopo il grandissimo successo dello scorso anno “Alto Vicentino colleziona“, la kermesse che porterà ad Arsiero oltre 20 espositori provenienti da molte regioni del nord e del centro Italia, riuniti per condividere le più belle raccolte di francobolli, monete, vecchi fumetti e appunto cartoline che valgono come un tuffo nel passato più o meno recente del nostro Paese. Una rassegna di indubbio interesse nel comune valligiano, anche per il valore delle collezioni che si potranno ammirare e che grazie al racconto dei loro proprietari sapranno entusiasmare anche un pubblico meno esperto ma comunque affascinato da questo mondo fatto di tanta dedizione e ricerca.

L’evento, inaugurato questa mattina nel Palazzetto dello Sport di Via Nazioni Unite e aperto sino alle 18.30 è stato fortemente voluto dalla locale Pro Loco e dal neo eletto presidente Mirco Trenti, grande appassionato di collezionismo: di grande interesse, all’interno degli spazi espositivi, anche la mostra di ferri da stiro curata da Pietro Bisenzi con presentazione di un libro dedicato a questo oggetto parte del vissuto di ogni famiglia attraverso i tempi.

“Quest’anno abbiamo un annullo speciale fatto dalle Poste Italiane” – spiega orgoglioso Trenti – realizzato da Galliano Rosset che fatalità è colui che ha realizzato le cartoline per il grande raduno nazionale degli Alpini a Vicenza: l’artista sarà presente tutta la mattina per autografare le 150 buste e 150 cartoline composte appositamente per i 60 anni della chiusura della compianta ferrovia Rocchette-Arsiero 1964-2024″.