Perde la strada del ritorno, escursionista in salvo grazie alla foto inviata ai soccorritori

Qualche momento di apprensione per un escursionista che aveva smarrito la strada del ritorno e che grazie ad una foto inviata ai soccorritori, è stato geolocalizzato e riportato senza conseguenze alla sua auto. E’ accaduto ieri sera poco prima delle 18 quando il Soccorso Alpino di Asiago è stato attivato per supportare l’uomo che aveva perso l’orientamento. Partito da Malga Fossetta, il camminatore si era diretto verso i Castelloni di San Marco: nel rientrare era però finito in cima al Colle Lagosin e non sapeva più in che direzione muoversi.

All’escursionista, che aveva inviato una foto della cartellonistica Cai davanti a lui, è stato quindi chiesto di non spostarsi da dove si trovava. Una squadra lo ha quindi raggiunto e riaccompagnato alla macchina.

Il consiglio, in questi casi, è sempre quello di dotarsi di una cartina topografica con le indicazioni della rete sentieristica e di informare sempre i propri familiari della meta che si intende raggiungere: meglio ancora, potendo, se in luoghi di montagna l’escursione si evita di farla in solitaria.