Elezioni Usa 2024, corsa sempre più incerta. Ad Atlanta Springsteen sostiene la Harris

“Donald Trump corre per diventare un tiranno americano e non capisce questo Paese. L’unico candidato da votare è Kamala Harris”: è l’appello al voto lanciato da ‘The Boss’, nel comizio della candidata dem insieme ad altre star dello spettacolo e all’ex presidente Barack Obama. Il rocker americano ha cantato alcune canzoni, tra cui ‘The Promised Land’, scaldando il pubblico.

Sul palco anche l’attore Samuel L.Jackson e il regista Spike Lee. “Non aspettate il giorno del voto (il 5 novembre), per manifestare il vostro sostegno. Presentarsi ai seggi in anticipo è l’unico modo” ha ribadito l’attore premio Oscar. Spike Lee dal canto suo, ha ricordato di essere nato ad Atlanta. “Il potere – ha detto – è conoscere il tuo passato. La Georgia è dove il futuro viene scritto. La Georgia si farà vedere, non importa quali trucchi e quali sotterfugi adotteranno”. Riferendosi a Donald Trump come “agent orange”, dal colore dei suoi capelli, Lee ha invitato a votare e a dare il sostegno a Harris.

Obama: “l’elezione di Trump è pericolosa”. L’ex presidente americano nelle sue osservazioni preso in giro i tentativi di Donald Trump di vendere i suoi prodotti, inclusa una Bibbia marchiata Trump, ma poi si è fermato per sottolineare un punto importante: “Solo perché (Trump) si comporta in modo sciocco”, ha detto l’ex presidente, “non significa che la sua presidenza non sarebbe pericolosa”. Obama ha citato le recenti osservazioni fatte dall’ex capo dello staff di Trump, John Kelly, secondo cui l’ex presidente rientra “nella definizione generale di fascista”.

Il voto anticipato in Georgia ha raggiunto livelli record in questi giorni, con circa il 30 per cento del corpo elettorale che ha già votato. Tuttavia è uno dei sette Stati in bilico, decisivi per la vittoria alle presidenziali. I sondaggi rivelano un testa a testa tra i due candidati e il duello resta in grande equilibrio.

Intanto nel Winsconsin indeciso, il divario tra democratici e repubblicani è sempre più sottile, mentre la contea di Vigo in Indiana potrebbe essere decisiva. E’ infatti considerata una riproduzione in miniatura degli Stati Uniti. Tranne in tre occasioni, chi ha vinto qui ha sempre conquistato la Casa Bianca.

Intanto nuova bufera sulle iniziative di Elon Musk. Secondo la Cnn, il Dipartimento di Giustizia ha avvisato nei giorni scorsi l’America Pac di Musk che la sua lotteria da 1 milione di dollari rivolta agli elettori registrati negli stati indecisi potrebbe violare la legge federale. Il magnate americano che ha dato il suo sostegno all’ex presidente Donald Trump e sta spendendo milioni di dollari per sostenere la sua candidatura, ha pubblicizzato il premio da un milione di dollari, il cui obiettivo è aumentare le registrazioni degli elettori negli stati fortemente contesi.