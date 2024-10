Meteo 25-27 ottobre: ultime piogge, verso un generale miglioramento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

Il flusso umido e perturbato di origine Mediterranea, che ha caratterizzato il tempo negli ultimi giorni sul vicentino, portando nubi basse e piogge intermittenti, tende ad indebolirsi. Nel frattempo una bassa pressione dall’Atlantico si sposta verso Francia e penisola Iberica, questo movimento andrà ad influenzare il tempo soprattutto al nord ovest, mentre il nord est rimarrà ai margini delle correnti perturbate. Non mancheranno quindi schiarite durante il weekend con bassa probabilità di locali deboli piogge.

Venerdì 25 ottobre

Sulla nostra provincia la mattina sarà irregolarmente nuvolosa, qualche “occhiata” di sole in un contesto di cielo variabile. Nella seconda parte della giornata nubi in aumento a partire dai settori meridionali, verso sera infatti non si esclude qualche debole pioggia sparsa che dall’Emilia Romagna si porterà verso il vicentino. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 12 e 18 gradi.

Sabato 26 ottobre

Coperto nella prima parte della mattinata con bassa probabilità di precipitazioni, poi verso le ore centrali della giornata le nubi andranno a diradarsi fino ad avere un cielo poco nuvoloso. Qualche ora di sole porterà la colonnina del mercurio fino a 20-21 gradi.

Domenica 27 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso la mattina senza fenomeni di rilievo. Tra il pomeriggio e la sera schiarite sempre più ampie con clima mite per il periodo. Massime attorno i 20 gradi.

Tendenza nel lungo termine

Ad inizio settimana si rinforza l’alta pressione delle Azzorre sull’Europa centrale e quindi anche sul nord Italia. Sul vicentino avremo alcuni giorni con prevalenza di sole, le temperature saranno di 2/4 gradi oltre le medie del periodo.