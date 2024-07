Elezioni Usa, arriva l’endorsement più atteso per Harris. Obama: “Hai il nostro pieno supporto”

Gli Obama appoggiano Kamala Harris alla Casa Bianca. Arriva – tra gli ultimi e tra i più attesi – l’endorsement ufficiale da parte di Barack e Michelle Obama per la candidata presidenziale dem in pectore. Lo si aspettava da giorni e – in un tempo non casuale – è arrivato l’annuncio tramite un video che immortala la telefonata dell’ex coppia presidenziale alla vicepresidente.

“Non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti“: ha detto l’ex presidente Obama nel corso della telefonata, “Sarai una presidente fantastica”. La coppia è legata a Harris da un’amicizia lunga oltre 20 anni e un potenziale legame storico tra il primo presidente afroamericano e quella che potrebbe diventare la prima donna di colore alla Casa Bianca. Tra i fan dem dei primi comizi è già apparso lo slogan: “Yes, we Kam“, un chiaro richiamo al vincente slogan dei tempi di Obama: “Yes, we can“. E infatti già si parla di comizi di eventi insieme, in grado senza dubbio di mobilitare grandi folle.

“Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza, Kamala, che sono orgogliosa di te. Sarà storico“, ha detto l’ex first lady. “Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti vincere queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale”, ha proseguito Barack, che poi su X si è detto sicuro che sarà “una fantastica presidente”. Kamala ha ringraziato con parole di sorpresa: “Oh my goodness! Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Non vediamo l’ora di compiere questa impresa con voi due”, ha affermato la vicepresidente Usa. “Ma più di tutto, le parole che avete detto e l’amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi”. Poi ha concluso con una nota di colore: “E ci divertiremo anche, non è vero?”. Secondo gli Obama, Kamala Harris “ha più di un curriculum. Ha la visione, il carattere e la forza che questo momento critico richiede”.

Mentre Donald Trump critica aspramente i suoi rivali dem, gli ultimi sondaggi stanno cancellando la distanza tra i due candidati alla Casa Bianca. In particolare, una nuova rivelazione del Wall Street Journal mostra che il duello tra Harris e Trump è ormai un testa a testa, con l’ex presidente leggermente avanti di due punti (49% a 47%), una percentuale che rientra però in un grosso margine di errore (del 3,1%). Fino a quando Joe Biden era il candidato, prima del ritiro, i punti di distacco tra i due erano 6. Il sondaggio indica anche un maggiore sostegno per Kamala tra gli elettori non bianchi e un entusiasmo notevolmente aumentato nella campagna dem.

IntantoTrump ha annunciato che tornerà a fare un comizio sul luogo dell’attentato, come gesto simbolico, e anche per rendere omaggio al vigile del fuoco morto. “Tornerò a Butler, in Pennsylvania, per un grande e bellissimo comizio, in onore dell’anima del nostro amato pompiere eroe, Corey, e di quei coraggiosi patrioti feriti due settimane fa – ha detto l’ex presidente Usa -. Che giornata sarà: combattete, combattete, combattete!”. L’annuncio è stato diffuso anche questa volta tramite Truth, il suo social network.