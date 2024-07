Marigo (Schio) e Finco (Bassano) i sindaci designati alla guida delle Conferenze per i Distretti Ulss 7

Tempo di rinnovi delle cariche per quanto riguarda la Conferenza dei Sindaci in ciascuno dei due distretti sanitari che compongono il bacino territoriale dell’Ulss 7 Pedemontana. Tramite elezione da parte dei sindaci o loro delegati in sede di Comitato, dove si procede all’investitura formale poi da ratificare nell’assemblea, si è arrivati all’investitura di Cristina Marigo, neo prima di cittadina della città altovicentina di Schio (Distretto2), e di Nicola Finco, anche lui fresco di incarico a Bassano del Grappa. Entrambi gli amministratori pubblici sono stati votati all’unanimità.

A ricoprire il ruolo di rappresentanza per il prossimo mandato, dunque, i due primi cittadini degli enti locali che contano una popolazione più estesa. In Altovicentino Marigo raccoglie il testimone di Franco Balzi, ex sindaco di Santorso che ha concluso il decennale mandato lo scorso mese di giugno, nel Bassanese cambia il soggetto ma non il ruolo istituzionale di chi lo rappresenta, tra i sindaci uscente (Elena Pavan) ed entrante nella città del Brenta.

Nell’area di riferimento dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso dunque Cristina Marigo sarà affiancata da Sandro Maculan, lui rieletto al secondo mandato nel Comune di Zugliano. La “squadra” del Comitato è completata da Giampi Michelusi (Thiene), Maria Teresa Sperotto (Fara) e Mosè Squazon (Monte di Malo). Qui è stato deciso anche di allargare e rafforzare l’Esecutivo con la partecipazione del sindaco di Santorso Giorgio Baù, del sindaco di Arsiero Cristina Meneghini, del sindaco di Piovene Renato Grotto e del sindaco di Sarcedo Miria Fattambrini. “L‘unità di intenti con la quale si è proceduto alla nomina dei diversi organi del comitato mostra un reale e fattivo impegno da parte di tutti i componenti nel doveroso interessi di tutti i cittadini del Distretto 2″, ha commentato la presidente in pectore.

Riunione del Comitato del Distretto 1 ospitata in Municipio a Bassano. Vice di Finco è stata designata la prima cittadina di Rosà, Elena Mezzalira. A comporre il Comitato Esecutivo sono stati chiamati Roberto Rigoni Stern (Asiago), Enrico Costa (Colceresa), Elena Bontorin (Mussolente). “Ringrazio i colleghi Sindaci per la fiducia riposta in me e per il voto espresso all’unanimità – commenta Finco –. Lavoreremo in sinergia tra di noi, con la Conferenza dei Sindaci che la settimana prossima andrà ad esprimere il presidente e con la Direzione generale e la Direzione sanitaria dell’Azienda Ulss 7 per migliorare i servizi sanitari e socio-sanitari per i nostri cittadini”.