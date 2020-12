Elezioni Usa, Biden è ufficialmente il 46esimo presidente. Arrivano le congratulazioni di Putin

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Joe Biden ha conquistato ben oltre i 270 voti necessari: 306 contro i 232 di Donald Trump, oltre a vincere nettamente il voto popolare con il record di 80 milioni di voti contro i 74 milioni del presidente uscente è ed diventato ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America.

“E’ ora di voltare pagina e di mettere sotto controllo la pandemia, la nostra democrazia ha funzionato e pulsa con forza nel cuore del popolo americano, ha dichiarato Biden dopo il voto dei grandi elettori nell’ultimo dei 50 Stati dell’Unione, le Hawaii. I primi ad esprimersi erano stati invece Indiana, Tennessee e Vermont, alle 10.30 del mattino, ora locale. Il traguardo è stato raggiunto quando i grandi elettori della California gli hanno assegnato i 55 voti elettorali dello stato, alle 17.30 circa permettendogli di superare quota 270.

Anche alcuni tra i principali rappresentanti repubblicani, tra cui il senatore Lindsey Graham, uno dei maggiori sostenitori di Trump, hanno rotto le righe rispetto ai ‘diktat’ giunti dalla Casa Bianca in queste settimane e per la prima volta hanno riconosciuto la vittoria di Biden. Trump continua invece a ribadire che l‘elezione è stata truccata e che la battaglia legale non si ferma mentre il suo avvocato, Rudy Giuliani, fa notare che ‘non è finita‘ fino al 20 gennaio, giorno dell’inaugurazione del nuovo presidente.

Arrivano intanto le congratulazioni di Vladimir Putin a Joe Biden. Nel suo telegramma, Putin ha augurato al presidente eletto ogni successo e ha espresso la fiducia che la Russia e gli Stati Uniti possano, nonostante le loro differenze, aiutare realmente a risolvere molti problemi e sfide che il mondo sta affrontando ora.

Il presidente russo ha osservato che, in questa prospettiva, la cooperazione russo-americana, basata sui principi di uguaglianza e di rispetto reciproco, risponderebbe agli interessi dei popoli di entrambi i Paesi e dell’intera comunità internazionale. “Da parte mia, sono pronto per l’interazione e i contatti con lei”, ha sottolineato il capo dello Stato russo. Lo si legge nella nota pubblicata sul sito del Cremlino.