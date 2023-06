Expo 2030, Meloni a Parigi sostiene la candidatura di Roma contro Busan e Riyadh

La Repubblica di Corea con, l’Arabia Saudita cone l’Italia con. Per caldeggiare il sostegno al nostro paese Giorgia Meloni è volata a Parigi e al centro congressi di Issy-les-Moulineaux, ha snocciolato tutti i punti di forza della candidatura italiana.

Le parole della Meloni a Parigi: “Potrei parlare di ciò che Roma ha rappresentato in passato e di ciò che rappresenta oggi. Potrei dirvi che è la città universale per eccellenza, la prima megalopoli della storia, che ha vissuto e continua a vivere rigenerandosi costantemente. Potrei ricordarvi che Roma è la capitale del dialogo tra le grandi religioni monoteiste; che ospita dozzine di organizzazioni internazionali; che è una città globale e lo è stata per migliaia di anni”. Quindi il presidente del Consiglio ha sottolineato il tema del rapporto tra uomo e territorio, con l’Italia che ha dimostrato “che si possono costruire grandi opere senza per questo deturpare l’ambiente”

“Scegliete Roma. Portiamo insieme la storia nel futuro”, ha concluso Giorgia Meloni il suo intervento ai lavori dell’Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (Bie). la premier si è detta davvero “onorata di essere qui oggi per comunicarvi quanto l’Italia, gli italiani – tutti noi – crediamo nella candidatura di Roma ad ospitare l’ Expo 2030. È una sfida che la nostra Nazione, a tutti i livelli, sta portando avanti con grande entusiasmo”.

La decisione finale arriverà nella riunione del Bureau prevista a novembre. Durante la 173.ma Assemblea Generale dell’Organizzazione, gli Stati membri saranno chiamati a votare a scrutinio segreto ed eleggeranno il Paese che ospiterà Expo 2030 secondo la regola “uno Stato, un voto”.

Le tematiche proposte dai tre candidati. Il focus della candidatura dell’Italia è sul tema: “Persone e Territori: Rigenerazione, Inclusione e Innovazione”. L’idea della Repubblica di Corea invece è quella di puntare sul tema “Trasformare il nostro mondo, navigare verso un futuro migliore”. L’Arabia Saudita per l’organizzazione dell’Expo mondiale 2030 dal 1° ottobre 2030 al 31 marzo 2031 a Riyadh ha scelto “L’era del cambiamento: insieme per un futuro lungimirante”.

I numeri di Expo 2020. L’ultima Esposizione Universale, che si è svolta dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, negli Emirati Arabi Uniti, sotto il tema “Connecting Minds, Building the Future” ha contato più di 24 milioni di visite. Un milione i bambini, 2.777 i leader mondiali che hanno visitato l’edizione del 2020. Oltre 200 milioni le visite virtuali, 30.000 i volontari di 135 nazionalità, 35.000 gli eventi organizzati e i partecipanti hanno celebrato un totale di 192 feste nazionali.

Expo 2025 in Giappone. La prossima Esposizione Universale si terrà in Giappone a Osaka- Kansai, nel 2025 e il tema scelto è “Progettare la società del futuro, Immaginare la nostra vita di domani”.