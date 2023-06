Tennis: ad Halle derby azzurro tra Sonego e Sinner. Out Vavassori

Sarà derby azzurro ad Halle in Germania tra Lorenzo Sonego che ha superato in tre set Aslan Karatsev, ripescato dopo il forfait di Nick Kyrgios e Jannik Sinner che seppur convalescente ha piegato il francese Gasquet, con il punteggio di 6-3 5-7 6-2 dopo due ore e mezza di gioco. Sarà una sorta di remake dei quarti di Montpellier, dove ad avere la meglio fu Sinner che conquistò anche il torneo.

Nel match di oggi Jannik non è sembrato ancora al top delle sue possibilità, ma la vittoria odierna è stata sicuramente una buona iniezione di fiducia per l’altoatesino, alle prese con qualche passo falso di troppo nell’ultimo mese. Miglioramenti soprattutto nel servizio con undici ace e il 79% di punti quando ha servito la prima. Qualcosa in più si dovrà fare invece sulla finalizzazione delle palle break, visto che ne ha sfruttate solo tre delle venti concesse.

Esordio entusiasmante invece per Lorenzo Sonego, che gioca d’assalto il primo set amministrando con la tecnica la potenza del russo Karatsev, che non sembrava in giornata. Ma il secondo set rimescola le carte con il piemontese che scopre qualche punto debole, soprattutto con la prima di servizio, mentre Karatsev cresce. Nella frazione decisiva, entrambi appaiono in confusione e gli errori aumentano da ambo i lati. Si va avanti fino all’ottavo gioco, con Lorenzo che riesce ad avere la meglio dopo il rovescio sbagliato di Karatsev.

Quando si gioca il derby azzurro. L’altoatesino ed il piemontese torneranno in campo giovedì, quasi sicuramente sul centrale. In ottica classifica Jannik è attualmente al nono posto della graduatoria mondiale ma proprio avanzando nel torneo tedesco potrebbe riagguantare l’ottava piazza. Per Sonego raggiungere almeno la semifinale in Germania, sarebbe un buon viatico per essere testa di serie al sorteggio del main draw per il terzo Slam dell’anno.

Out Vavassori. Si interrompe al primo turno del tabellone principale invece l’avventura di Andrea Vavassori. A nulla è valso il ripescaggio in extremis da lucky loser per il forfait di Daniel Altmaier, contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’ex numero 9 al mondo agli ottavi se la vedrà con lo statunitense Brandon Nakashima.