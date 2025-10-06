Francia, si dimette il primo ministro Sebastien Lecornu

Sebastien Lecornu ha rassegnato le dimissioni al presidente francese Emmanuel Macron, che le ha accettate. Lo fa sapere l’Eliseo. Nominato il 9 settembre, Lecornu era stato oggetto di critiche da parte dell’opposizione e della destra dopo aver svelato ieri sera parte della composizione del suo governo. Lasciando la sede dell’esecutivo, 27 giorni dopo la sua nomina, diventa il primo ministro con il mandato più breve della Quinta Repubblica. Lecornu non aveva i numeri per approvare la Manovra finanziaria a fine mese.

L’ex primo ministro ha elencato le ragioni principali che non gli hanno più permesso di ricoprire la carica di primo ministro. In primo luogo ha citato il fatto che i partiti politici “a volte fingevano di non vedere il cambiamento, la profonda rottura rappresentata dal mancato utilizzo dell’articolo 49.3 della Costituzione” e che, a suo dire, non esisteva più “un pretesto per una censura preventiva” in parlamento. In secondo luogo, ha proseguito, “i partiti politici continuano ad adottare una posizione come se avessero tutti la maggioranza assoluta nell’Assemblea nazionale.