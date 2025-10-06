Ancora allerta maltempo oggi per la tempesta Amy. Da domani torna l’alta pressione
La tempesta Amy proveniente dal nord Europa e che sta attraversando il continente con venti forti e piogge, arriva anche in Italia. La perturbazione atlantica, che ha già interessato le regioni dell’alto Adriatico, oggi si estenderà al Sud portando temporali e raffiche intense. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su alcuni settori della Sicilia.
Da domani il maltempo si sposterà verso i Balcani, lasciando spazio a un temporaneo miglioramento almeno fino a metà settimana, prima di un nuovo peggioramento. Nella giornata di domani infatti il quadro meteorologico mostrerà segnali di maggiore stabilità, anche se i venti settentrionali continueranno a soffiare con forza, mantenendo un po’ di instabilità lungo il settore adriatico centro-meridionale.
Le temperature saranno in moderato aumento, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Mercoledì l’alta pressione si rafforzerà ulteriormente sull’Italia, portando una giornata prevalentemente soleggiata. Solo sulle regioni adriatiche meridionali persisteranno venti tesi da nord, mentre altrove prevarranno condizioni di bel tempo e un ulteriore rialzo termico, in particolare nelle ore centrali del giorno. I valori termici massimi a partire da domani saliranno fino a superare i 20-22°C su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia. Successivamente si potranno toccare addirittura i 24-25°C a Firenze e a Roma.