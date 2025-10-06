Frontale lungo la SR11: tre feriti

Un violento frontale ha coinvolto ieri sera, domenica 5 ottobre, due auto lungo la Strada Regionale 11 a Montebello Vicentino : tre persone sono rimaste ferite. Nessuna è in pericolo di vita.

Poco prima delle ore 21 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti all’altezza del bacino di laminazione di Montebello.

La squadra, giunta dal distaccamento di Arzignano, ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente, mentre i tre feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario del Suem 118.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei carabinieri di Valdagno, la strada è rimasta chiusa al traffico per circa due ore. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 23.