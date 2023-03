G20 in India invoca “pace e stabilità”. Pechino non firma la richiesta del ritiro completo di Mosca dall’Ucraina

Sul conflitto in Ucraina: “La guerra in Ucraina è un conflitto in Europa, ma la posta in gioco è mondiale. L’attacco della Russia è un atto contro l’integrità territoriale di una nazione sovrana, in violazione dei principi dell’ordine mondiale che consentono alla comunità internazionale di prosperare. Non possiamo consentire che la legge del più forte prevalga – ha aggiunto la Meloni – deve essere la forza della legge a prevalere”.



“Pace e stabilità”, il G20 di New Delhi invoca la risoluzione dei conflitti. Non una dichiarazione congiunta perché i differenti punti di vista sul conflitto ucraino non lo hanno permesso. “L’uso o la minaccia dell’uso di armi nucleari è inammissibile. La risoluzione pacifica dei conflitti, gli sforzi per affrontare le crisi, così come la diplomazia e il dialogo, sono vitali. L’era di oggi non deve essere di guerra”, si sottolinea nel documento riassuntivo della presidenza indiana.

La Cina si è invece unita alla Russia nel rifiuto di firmare la dichiarazione dei ministri degli Esteri, riuniti al G20 in India, che chiede a Mosca di cessare le ostilità in Ucraina. I due Paesi sono stati gli unici membri del summit a non approvare la dichiarazione che chiedeva il ritiro completo e incondizionato della Russia dal territorio ucraino. Un alto funzionario europeo con conoscenza diretta del dossier ha però riferito che Xi Jinping in persona ha promesso ai vertici dell’Unione che la Cina non fornirà armi e munizioni alla Russia.