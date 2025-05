Germania, Friedrich Merz è il nuovo cancelliere. Eletto al secondo turno di votazioni

Tra le sfide principali che attendono il governo Merz ci sono la stagnazione economica, le tensioni geopolitiche e l’ascesa dell’estrema destra rappresentata dall’Afd. Merz ha annunciato che le sue prime visite ufficiali saranno a Parigi, Varsavia e Kiev, per riaffermare il ruolo centrale della Germania nella politica europea.

Le prime dichiarazione del cancelliere: dopo la firma dell’accordo di coalizione, il leader conservatore Merz ha promesso un governo fondato su forza, programmazione e fiducia con l’obiettivo di rilanciare il Paese. “Cambieremo rotta per il bene del Paese”, ha dichiarato. Il co-leader dell’Spd, Lars Klingbeil, ha confermato l’impegno a stimolare investimenti, crescita e sicurezza. “Reagiremo con responsabilità, chiarezza e risultati”, ha assicurato, presentando il patto di governo come uno strumento per “portare avanti il Paese”.