Pantelleria, frecce tricolori si scontrano. Un pilota rimasto lievemente ferito

L’incidente, hanno spiegato all’Agi i Vigili del fuoco di Trapani, ha riguardato tre velivoli, due dei quali, stando alle immagini pubblicate sui social, si sono toccati in volo. Uno dei tre aerei è poi finito fuori pista. Nello scalo dell’isola è scattato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso il pilota. L’aeroporto, che era stato chiuso, è poi stato riaperto.

In un video pubblicato su Facebook dalla pagina Pantelleria Experience e realizzato da Roberta Monopoli, si vedono le dieci Frecce tricolori che salgono in gruppo in verticale per poi separarsi in un gruppo da quattro, uno da cinque e un aereo in solitaria. Nel gruppo di destra, con quattro velivoli, durante il volo rovesciato un aereo ne tocca un altro coinvolgendo altri due aerei. Tre dei quattro aerei volteggiano pericolosamente nel cielo, ma poi riprendono il controllo e uno di questi atterra su un terreno erboso.