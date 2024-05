Guerra Ucraina Russia: visita a sorpresa di Blinken a Kiev

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato oggi a sorpresa a Kiev. Vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel pieno dell’offensiva che la Russia ha lanciato contro Kharkiv. Il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, ha riferito che Blinken durante l’incontro sottolineerà il sostegno duraturo degli Stati Uniti all’Ucraina e discuterà dello stato sui campi di battaglia, dell’impatto della nuova assistenza economica e di sicurezza americana, degli impegni a lungo termine sulla sicurezza e del lavoro in corso per la ricostruzione dell’Ucraina.

Il Guardian riporta che le armi previste dal nuovo pacchetto da 61 miliardi di dollari in aiuti militari Usa approvato tre settimane fa stanno arrivando al fronte in Ucraina: lo ha detto un funzionario statunitense. Le armi includono intercettori destinati alla difesa aerea, artiglieria e missili guidati di precisione a lungo raggio Atacms. “Abbiamo già iniziato a far arrivare artiglieria e Atacms e anche altre capacità di difesa aerea destinate a soddisfare le esigenze più urgenti, in particolare – ha affermato il funzionario – con un occhio alle attività della Russia in questo momento a Kharkiv”.

Intanto il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi di aver abbattuto 25 missili ucraini sulla regione di confine di Belgorod. Lo riferisce la Tass citando il Ministero della Difesa. I media ucraini citano invece il governatore della regione Vyacheslav Gladkov, secondo il quale ci sarebbero diversi danni e un ferito a seguito dell’attacco ucraino.

L’agenzia di stampa riporta anche quanto rendono noto le Ferrovie del Volga e cioè che alcuni vagoni di un treno merci sono deragliati alla stazione di Kotluban, nella regione russa di Volgograd, “a causa dell’intervento di persone non autorizzate”. Si indaga sulla natura dell’incidente, aggiungono le autorità locali.