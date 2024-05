Auto si schianta contro un platano: soccorsi madre e bambino. Entrambi in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Missione soccorso in regime di urgenza massima ieri sera poco prima delle 21 in via dei Mille ad Arzignano, dopo la segnalazione al 118 dello schianto di una vettura su una pianta del viale alberato che costeggia la strada. Non si segnalano altri mezzi coinvolti in questo incidente, le cui cause restano per il momento sconosciute.

A bordo del veicolo, che ha sbattuto sul tronco di un platano frontalmente, si trovavano lunedì sera una giovane donna e il figlio piccolo, entrambi rimasti feriti e ricoverati in ospedale dopo l’arrivo di un’ambulanza. Le loro condizioni non sarebbero gravi al punto da temere per la loro incolumità, come sempre in questi casi salvo complicazioni successive agli approfondimenti effettuati nel corso delle notte.

Sul posto, oltre al team di pronto intervento del Suem 118 inviato dal polo ospedaliero Cazzavillan, la squadra dei vigili del fuoco arrivata dal vicino distaccamento di Arzignano. I pompieri al loro arrivo si sono occupati della delicata fase necessaria di estrazione della conducente, dolorante e rimasta incastrata dopo lo schiacciamento del vano motore sul posto di guida e l’attivazione automatica degli airbags. Il bimbo, invece, era stato subito portato in salvo da alcuni passanti che poi lo avevano affidato al personale di soccorso.

Sempre i vigili del fuoco si sono poi impegnati nella messa in sicurezza dell’auto incidentata e del tratto di strada interessato dall’incidente. Sul posto anche i carabinieri per le verifiche del caso, e per comprendere cosa sia accaduto. Una distrazione alla guida, un malore, un guasto oppure ancora un ostacolo improvviso: queste le opzioni più probabili tra le ipotesi, in attesa di poter sentire la versione della giovane madre una volta fuori pericolo e guarita dalle lesioni riportate nel violento urto.