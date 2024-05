Previsioni meteo 14-16/05, forte maltempo in arrivo: oltre 100 mm di pioggia in 48 ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un potente depressione posizionata tra Francia e Spagna riesce a spingere forti nuclei perturbati in tutto il nord Italia. Nei prossimi giorni il Vicentino, a più riprese, sarà interessato da forti precipitazioni con accumuli rilevanti. Anche maggio dal punto di vista pluviometrico quindi, andrà di molto oltre la media. Le temperature non caleranno di molto, data la componente meridionale delle correnti.

MARTEDI 14 MAGGIO

Giornata variabile, la mattina ci sarà ancora tempo per un po’ di sole, soprattutto in pianura. Nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi lungo le Prealpi con associati brevi rovesci. In tarda serata/notte fronte in arrivo da sud ovest con precipitazioni diffuse in tutta la provincia. Temperature stazionarie con massime ancora oltre i 20 gradi.

MERCOLEDI 15 MAGGIO

Maltempo pesante. Forti rovesci e temporali per tutto il giorno con brevi pause. I fenomeni più intensi li ritroveremo sul medio-alto Vicentino con accumuli anche di 100 mm di pioggia in poche ore. Temperature in calo soprattutto nei valori massimi. Estremi termici in pianura tra 12 e 17 gradi.

GIOVEDI 16 MAGGIO

Ancora precipitazioni diffuse, a tratti forti sulle pedemontane. Rischio frane e smottamenti molto alto su tutti i rilievi. Temperature in ulteriore lieve calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINENel fine settimana generale miglioramento del tempo. Venerdì residua instabilità, sabato e domenica due belle giornate di sole in pianura con temperature in sensibile rialzo fino a 25 gradi, bassa probabilità di locali piovaschi pomeridiani sui monti.