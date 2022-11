Il premier britannico Rishi Sunak a Kiev: “In arrivo nuovo pacchetto di armi per sostenere l’Ucraina”

Nell’incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il premier britannico Rishi Sunak, quest’ultimo ha confermato la volontà del Regno Unito di rifornire l’Ucraina con un nuovo pacchetto di armi: dopo più di mille nuovi missili antiaerei annunciati dal Segretario alla Difesa a inizio mese arriveranno 50 milioni di sterline per 125 cannoni antiaerei e tecnologia per contrastare i droni forniti dall'Iran, tra cui decine di radar e capacità di guerra elettronica anti-drone. Zelensky su Telegram, postando un video in cui riceve Sunak sotto la neve, ha infatti scritto: “Sin dai primi giorni di guerra, l'Ucraina e il Regno Unito sono stati gli alleati più forti”.

Secondo Kiev la guerra in Ucraina terminerà entro la fine della primavera. “Possiamo entrare in Crimea entro la fine di dicembre”, ha detto il viceministro della Difesa ucraina, aggiungendo che la sua nazione non smetterà mai di combattere fino alla vittoria. Per Zelensky la Russia sta cercando ora di raggiungere una breve tregua per recuperare le forze. “Qualcuno la chiamerebbe la fine della guerra, ma la sola fine della guerra non garantisce la pace: una simile pausa non farà che peggiorare la situazione”.



Intanto il capo della più grande azienda energetica privata dell'Ucraina dice che i cittadini dovrebbero prendere in considerazione l'idea di lasciare il Paese per ridurre la domanda sulla rete elettrica della Nazione.

269 esimo giorno di conflitto in Ucraina. Kiev denuncia un attacco missilistico contro un impianto industriale nella città di Zaporizhzhia e il vice capo dell'ufficio del presidente ucraino aggiunge chedurante la distribuzione del pane a Bilozerka, nella regione di Kherson, a seguito del quale sono rimaste ferite 5 persone.