Coperte di lana colorate in Piazza dei Signori per sensibilizzare sulla violenza di genere

Piazza dei Signori multicolore nel cuore del centro storico di Vicenza, per un’iniziativa che ha arricchito per qualche ora la città e suscitato la curiosità di tanti cittadini e visitatori. L’occasione era legata a Viva Vittoria Vicenza, con la proposta di realizzare una “spianata” di quadrati di filo di lana intrecciati e colorati, valorizzando il lavoro “fatto a maglia” di tante donne vicentine – ma non solo a quanto affermano gli organizzatori – che si sono prestate per il progetto. Con lo scopo dichiarato ed evidenziato in più punti della piazza di sensibilizzare chiunque sul tema della violenza di genere.

Molte delle quali di nazionalità straniera, residenti nel comune capoluogo e con l’aiuto del gruppo Patronesse di Dueville. La proposta “Diamoci una mano”, che parte dall’assunto di tessere fili per creare nuove relazioni tra le persone, ha utilizzato i quadrati di lana tessuti e donati da Giovanni Mensura.

L’iniziativa proseguirà anche domenica per tutto l’arco della giornata, con il sostegno anche del Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza (Ceav), dell’associazione “Donna chiama Donna”, e di altri enti e associazione che hanno liberamente partecipato all’iniziativa.