Incontro Putin – Erdogan: fumata nera su accordo sul grano

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan crede che presto saranno ottenuti “buoni risultati” rispetto al rilancio dell’accordo che aveva permesso l’esportazione di grano dall’Ucraina e che è stato terminato dopo l’uscita della Russia in luglio. Il leader turco ha fatto sapere che ha in programma di parlare della questione con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e che Ankara si mantiene in stretto contatto con l’Onu. Ma intanto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che gli accordi sul grano sono processi multilaterali e al momento vede difficile concordare qualcosa di concreto nei contatti bilaterali tra Mosca e Ankara.

Inoltre il portavoce del Cremlino non conferma il summit tra Vladimir Putin e Kim Jong-un entro la fine del mese, come invece anticipato dai media americani e dalla Casa Bianca. Secondo gli Stati Uniti infatti il presidente nordcoreano Kim Jon-un intende recarsi questo mese in Russia per incontrare Putin e discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in Ucraina. “Come abbiamo messo in guardia pubblicamente, i negoziati sugli armamenti tra Russia e Corea del Nord stanno avanzando attivamente”, conferma anche la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson.