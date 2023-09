Previsioni meteo 6-9 settembre: niente pioggia e temperature in aumento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Evoluzione generale

Almeno fino a venerdì persisteranno condizioni di alta pressione. Le caratteristiche meteorologiche salienti saranno: l’assenza di precipitazioni; le temperature sopra la media in alta montagna e da metà settimana in poi anche altrove.

Pomeriggio/sera di Martedi 5 settembre

Non si verificheranno precipitazioni. Cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rispetto a lunedì in alta montagna saranno più alte mentre per il resto fino al pomeriggio avranno andamento irregolare e di sera più basse, con differenze anche sensibili; minime generalmente a fine giornata sulla pianura e nelle valli, valori sopra la media anche di molto in alta montagna e non distanti dalla media altrove.



Mercoledi 6 settembre

Cielo: Cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento, eccetto diminuzioni notturne sulla pianura e nelle valli, con differenze anche sensibili rispetto a martedì. Valori sopra la media anche di molto in alta montagna, altrove sotto la media di notte e sopra la media di giorno in modo leggero/moderato.

Venti: Deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e altrove da nord-est.

Mare: Mosso.

Giovedi 7 settembre

Cielo: Cielo sereno.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: In aumento, eccetto diminuzioni in alta montagna, con differenze leggere/moderate rispetto a mercoledì.

Venti: Deboli/moderati, nelle valli con direzione variabile e altrove da nord-est.

Mare: Da mosso a poco mosso col passar delle ore.



Venerdi 8 settembre

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno, temperature senza variazioni di rilievo.

Sabato 9 settembre

Non si verificheranno precipitazioni, cielo sereno, temperature senza variazioni di rilievo.

Previsioni a cura di Arpav