Israele, Netanyahu: “Fermerò la riforma”. Continuano intanto le proteste e gli scioperi

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha informato gli alleati della coalizione di governo che intende sospendere la riforma giudiziaria. Il ministro della Giustizia Yoav Gallant avrebbe capito e riconosciuto che non c'è altra scelta. Intanto il ministro della Sicurezza nazionale, uno dei membri del gabinetto più a destra, ha annunciato l'intenzione di dimettersi, ma assicurato che sosterrà l'esecutivo dall'esterno.

In Israele, dopo il licenziamento da parte del premier Netanyahu del ministro della Difesa, i leader delle proteste anti riforma avevano indetto da subito una manifestazione a Tel Aviv.facendo riferimento anche ai disordini avvenuti nel Paese: ieri infatti sono state oltre 600mila le persone scese in piazza in Israele per protestare e unaera stata annunciata per oggi alle 14 davanti la Knesset a Gerusalemme.