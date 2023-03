Ro’Hara, Elena e Francesco Faggi, Niccolò De Santis: ancora nuovi talenti a Music Around

Music Around continua, settimana dopo settimana, ad ospitare giovani artisti emergenti.

A dare il via a questa puntata ritorna ai microfoni di Radio Eco Vicentino Rossella Prignano, in arte Ro’Hara: pseudonimo derivato dall’unione di Rossella al nome della protagonista O’Hara del noto film Via con il vento. Dopo l’uscita del primo singolo ‘Scialla’ e in autunno di ‘Sai di te’, in questi giorni è uscito il nuovo video di ‘Filo d’oro’: “Questa canzone è la positività assoluta, ho voluto esprimere la rinascita dopo un momento difficile e tormentato. Ho dato forma all’anima attraverso l’immagine di un filo, il quale nei momenti più bui della nostra vita è nero e sfilacciato, però quando incontriamo nella vita qualcuno che ci unisce, il nostro filo diventa d’oro e illuminato, perché ci aiuta a ritrovare la strada giusta” – racconta la cantante veronese. Attraverso i social Facebook, Youtube, Instagram e Spotify è possibile rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità di Ro’Hara.

Elena e Francesco Faggi, sono invece due giovani fratelli accumunati dallo stesso passone per la musica: Francesco è autore, compositore e arrangiatore/producer, mentre Elena è cantante e violinista. Nel 2017 hanno ottenuto il ‘Golden Buzzer’ a Italia’s Got Talent con il brano ‘Could be forever’. Nel 2021 hanno partecipato al festival di Sanremo giovani con la canzone ‘Che ne so’ vincendo il premio ‘Soundies Awards’ come miglior videoclip del Festival. Nello stesso anno Francesco ha vinto la ‘Performer Italian Cup’ su Rai2. Nel 2022 pubblicano i loro primi Extended Play come cantautori solisti: ‘Molto di più’ per Francesco e ‘Prevedibile’ per Elena. In questa puntata il duo riunito presenta il nuovo singolo ‘Nothin’ can blow me out’ (Niente mi può spengere): “E’ molto importante, perché è una canzone che abbiamo tenuto nel cassetto per tanti anni, aspettavamo sempre il momento giusto. L’anno scorso questa canzone è arrivata in finale dell’evento musicale La voce di San Marino e quest’anno abbiamo deciso finalmente di pubblicarla- spiega Elena. “E’ un brano per chi crede fermamente nei propri sogni nonostante tutte le difficoltà, perché non è mai semplice realizzare le cose in cui credi” – aggiunge Francesco. Inoltre quest’anno Francesco è reduce dalla vittoria della 1^ edizione ‘CIAO Contest la Musica di domani’ dedicato agli artisti emergenti, nella sezione producer per il brano ‘Il mio posto’: “E’ stato bello ottenere il premio per la produzione di un brano di Elena” – spiega Francesco. “Il fatto di lavorare con mio fratello è bellissimo, perché essendo cresciuti insieme sia come persone che musicalmente, ci capiamo subito quando dobbiamo arrangiare una nuova canzone e lui riesce ad esprimere le mie canzoni al meglio” conclude Francesca. Per seguire i due giovani musicisti è possibile visitare le loro rispettive pagine social su Instagram, e Youtube.

A concludere è il cantante jazz milanese Niccolò De Santis: “Questa mia passione nasce grazie a mio nonno grande appassionato di Frank Sinatra- racconta Niccolò – negli ultimi anni mi sono avvicinato alla musica di Michael Bublé che è considerato l’ultimo grande erede di Sinatra e Tony Bennett. Ho cominciato con questo genere di musica quando ho capito che era quella più adatta al mio timbro vocale”. Un’altra passione di Niccolò è la musica rock e unendo la passione per questi due generi musicali è nato il suo stile. In questi giorni è uscito il suo primo singolo ‘Grazie’: “Questo brano è stato un percorso di riconciliazione. È il singolo che dà il titolo a tutto l’album: ho deciso di estrare prima questo pezzo perché volevo che fosse un album all’insegna della gratitudine” – racconta il giovane cantautore. Niccolò De Santis, si può seguire sui social Instagram, Facebook e Kleisma.