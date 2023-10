Israele sotto attacco, sale il numero dei feriti. Dall’Onu un consiglio d’emergenza

. Migliaia di missili sono stati sparati dall'alba di sabato, mentre si registrano incursioni via terra sfondando il confine a Sud del Paese, via mare e dal cielo, anche con deltaplani e parapendio. “Siamo in guerra”, ha detto, che ha quindi lanciato la controffensiva. Il bilancio – sempre in aggiornamento – deiparla di. Stando ai dati del ministero della Sanità israeliane, 19 sono in condizioni critiche, 326 sono gravemente feriti e 359 sono in condizioni moderate.

La tensione dunque è altissima e a livello internazionale sono arrivate numerose condanne all’azione di Hamas. Europa e Stati Uniti riconoscono il diritto dello Stato ebraico a difendersi dai “terroristi”. Il presidente americano Joe Biden dice che “il sostegno alla sicurezza di Israele è incrollabile”. L'Onu condanna l'attacco e avverte sulla possibilità di imboccare un “precipizio pericoloso”. Per oggi (domenica 8 ottobre) è stato convocato un Consiglio di sicurezza di emergenza.

Intanto si alza l'allerta sui luoghi riconducibili a Israele presenti in Europa e non solo. In Francia sono sotto stretta osservazione i luoghi di culto come le sinagoghe, ma massima attenzione è stata rivolta anche alle scuole. Preoccupazione anche in Italia, mentre l'Egitto tenta una mediazione “a tutti i livelli per contenere la crisi”. L'Arabia Saudita chiede il cessate il fuoco. Mosca si dice “sorpresa” dall'azione lanciata da Gaza.