Calcio, il Milan passa a Genova e va in testa alla classifica. Pareggia l’Inter: alla Juve il derby

, dopo il pareggio dell'Inter contro il Bologna a San Siro. Nel finale del posticipo del sabato dell'ottava giornata di serie A succede di tutto:esce pericolosamente su Haps e viene espulso. I rossoneri hanno finito le sostituzioni e in porta va Giroud che salva il risultato con un paio di interventi. Rosso anche per il portiere del Genoa Martinez.

Milan in vetta alla classifica. È il gol di Pulisic – entrato nella ripresa – a regalare dunque al Milan una vittoria che sembrava insperata ma che è arrivata dopo una serie di episodi rocamboleschi. A cominciare dall'espulsione di Magnain, autore di un'entrata definita “assassina” dal presidente del Genoa Alberto Zangrillo. Pericolosità dell'intervento a parte, i rossoneri hanno meritato i tre punti che portano la squadra di Pioli direttamente in vetta alla classifica. Complice il passo falso dell'Inter che fa 2 a 2 contro il Bologna.

Il pareggio dell'Inter. Il sabato pomeriggio nerazzurro non è stato come se lo aspettava Simone Inzaghi. Nonostante il gol di Lautaro – già in doppia cifra dopo otto giornate – e la marcatura di Acerbi, l'Inter viene fermato in casa dal Bologna, bravo a gestire e ripartire nei momenti giusti. Un rigore di Orsolini e un gol di Zirkzee regalano un punto prezioso ai rossoblu, mentre i nerazzurri restano a guardare.

La Juventus vince il derby della Mole. A Torino invece è andato in scena il derby della Mole. A spuntarla è stata la Juventus che ha battuto 2 a 0 i granata. Gara dominata dai bianconeri di Max Allegri che passano in vantaggio nella ripresa con Gatti, prima del raddoppio di Milik. Juventus momentaneamente al terzo posto della classifica, in attesa della sfida tra Napoli e Fiorentina.