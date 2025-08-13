La tragedia di Gaza: al via l’offensiva. Netanyahu: “I palestinesi la possono andarsene”

Il Capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano ha approvato le linee generali dell’annunciata offensiva su Gaza City: sono state dunque presentate le azioni dell’Idf ed è stato presentato e approvato il concetto centrale del piano per le prossime fasi nella Striscia di Gaza, in conformità con le direttive del livello politico. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilanciato l’idea di “permettere” ai palestinesi di lasciare la Striscia di Gaza, mentre l’esercito si prepara a un’offensiva più ampia nel territorio.

Dall’altra parte il direttore dell’ufficio stampa del governo di Hamas a Gaza denuncia una pericolosa escalation da parte di Israele: “Le Idf stanno eseguendo incursioni aggressive a Gaza City – dichiara – mentre il capo di Stato Maggiore israeliano ha approvato il quadro principale del piano operativo dell’esercito” nell’enclave palestinese”. Poi ha sottolineato: “Queste incursioni si stanno verificando in particolare nel quartiere di Zeitoun e nell’area intorno Tal al-Hawa e sono accompagnate da intensi bombardamenti, cerchi di fuoco e demolizioni di case”.