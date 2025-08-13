Scoppia la gomma: autocarro precipita a pochi metri dalla Spv

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attimi di panico per un incidente che si è verificato nel pomeriggio lungo via dell’Agricoltura, strada comunale di Villaverla che costeggia la bretella della Superstrada Pedemontana Veneta. Un autocarro dotato di sponda idraulica ha improvvisamente perso il controllo del mezzo a causa dello scoppio di uno pneumatico, finendo fuori strada e precipitando nella scarpata adiacente alla Spv.

Nel suo impatto, il mezzo ha divelto circa trenta metri di guardrail, lasciando completamente scoperto un tratto particolarmente pericoloso della carreggiata. Fortunatamente, non si registrano ferimenti, ma solo comprensibile paura per quanto sarebbe potuto accadere.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di Villaverla per la messa in sicurezza dell’area, mentre i Vigili del Fuoco hanno operato per la rimozione del mezzo pesante. La zona è stata transennata in via provvisoria, ma resta alta la preoccupazione: senza la protezione del guardrail, il rischio che altri veicoli possano finire nella scarpata è concreto. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella regolazione del traffico e nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il Comune ha già annunciato un intervento urgente per la mattinata di domani, volto al ripristino del guardrail danneggiato.

L’obiettivo è quello di ristabilire al più presto le condizioni di sicurezza lungo un tratto stradale che, per la sua vicinanza alla SPV, è particolarmente trafficato e delicato. L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità locale, ma grazie al tempestivo intervento delle autorità, la situazione è stata gestita senza ulteriori disagi. Resta ora da chiarire se lo scoppio del pneumatico sia stato causato da un difetto meccanico o da condizioni stradali critiche.

