L’UE sospende i dazi contro i prodotti americani per 90 giorni

La Commissione Europea risponde alla sospensione dei dazi americani per 90 giorni.

In una nota, Von Der Leyen dichiara: “Condizioni chiare e prevedibili sono essenziali affinché il commercio e le catene di approvvigionamento funzionino. L’Unione Europea resta impegnata a condurre negoziati costruttivi con gli Stati Uniti”.

Sulla stessa linea anche il portavoce della Commissione, Olof Gill: “La presidente von der Leyen ha accolto con favore l’annuncio del presidente Trump, definendolo ‘un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale. La Commissione europea si prenderà ora il tempo necessario per valutare questo ultimo sviluppo, in stretta consultazione con i nostri Stati membri e l’industria, prima di decidere i prossimi passi: l’Ue conferma il suo impegno a condurre negoziati costruttivi con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di raggiungere un commercio senza attriti e reciprocamente vantaggioso”.

Continua poi il portavoce: “Gli Stati membri ci hanno dato il mandato per procedere, ma questo non significa un’attivazione automatica delle misure, l’intenzione di Bruxelles era di pubblicare l’atto legale che avrebbe fatto scattare i dazi la prossima settimana in tre fasi: 15 aprile, 16 maggio e primo dicembre”. Poi Gill conlcude: “Ora abbiamo premuto sul pulsante pausa: il lavoro di preparazione, ma finché siamo in pausa non annunceremo né presenteremo nulla”, ha evidenziato il portavoce rispondendo anche a come l’UE si preparerà ad un eventuale ritorno dei dazi americani.