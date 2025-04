Lazio e Fiorentina impegnate nell’andata dei quarti di finale di Europa e Conference

Dopo la due giorni di Champions, tocca alle italiane impegnate in Europa e Conference League, ovvero Lazio e Fiorentina. Per entrambe è l’andata dei quarti di finale. Nell’andata dei quarti di finale di Europa League, la Lazio sarà impegnata alla 1845 contro il Bodo Glimt, che già aveva affrontato la Roma nella Conference League di tre anni fa. Ha detto Baroni in conferenza: “Affrontiamo una squadra complicata che ha messo in difficoltà squadre importanti. Sappiamo le difficoltà che ci saranno e servirà essere coesi e compatti. Ora pensiamo solo a questo obiettivo, ma non dobbiamo temere le partite importanti che, anzi, devono essere una festa. Facciamoci trovare pronti perché a parte il clima e il campo servirà grande spessore mentale, non possono essere un alibi”. Baroni deve fare i conti con qualche problema di formazione: “Dovrò valutare con Castellanos le sue condizioni anche perché è la prima di tre partite importanti. Spero di avere il Taty a tempo pieno al ritorno, ma in queste due gare valuteremo di usarlo part-time. Sta bene ma voglio dargli il giusto spazio”. Scongiurato il rischio rinvio, la partita si gioca regolarmente.

Impegno nei quarti di finale anche per la Fiorentina, in questo caso Conference League. Ha dichiarato Raffaele Palladino in conferenza stampa: “Affrontiamo un clima caldo in questo stadio. Il Celje ha qualità, è imbattuta in casa. Sarà una partita complicata contro una squadra allenata bene. Sono campioni in carica dello scorso anno, ma l’abbiamo studiata bene e quindi siamo preparati. Noi vogliamo passare questo turno perché è nelle nostre qualità e nella nostra ambizione”. Poi sui suoi ragazzi, il tecnico dice: “In questo momento della stagione la squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Ed è importante arrivare a questo punto dell’annata, soprattutto giocarsi un posto in campionato per l’Europa e i quarti di finale di Conference. Per noi è fondamentale, ho considerato tutto, ho fatto tante valutazioni. Ma la cosa più importante è che questo è un grande gruppo, grandi ragazzi. Ho una squadra forte. E tutti quelli che in questo momento hanno trovato meno spazio meriterebbero di giocare, loro lo sanno. Hanno la mia grandissima fiducia. E quindi sicuramente domani chi scenderà in campo sono sicuro che darà il massimo per passare il turno”.