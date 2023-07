Meloni vola da Biden negli Stati Uniti: focus su Africa, Via della Seta e Ucraina

La presidente del Consiglio è atterrata a Washington per una missione di due giorni ricca di impegni istituzionali. In agenda ilche vedrà nel primo pomeriggio, quando in Italia saranno le 21 di sera. Prima però Meloni raggiungerà Capitol Hill per incontrare i leader di gruppi politici del Senato e della Camera dei Rappresentanti.Domani l’omaggio ai caduti al cimitero di Arlington.

Ucraina, Africa, Cina, atlantismo, migrazioni. Sono solo alcuni dei temi al centro del faccia a faccia che vedrà oggi, per la prima volta, la premier Meloni varcare la soglia dello studio ovale, dove ad attenderla troverà il presidente Usa Biden, che – come ha assicurato il portavoce del Consiglio nazionale di Sicurezza statunitense John Kirby alla vigilia dell’incontro – “non vede l’ora di parlarle”.

Meloni porterà in dote a Biden due certezze: sull’Ucraina sostegno a tempo indefinito a Kiev sul fronte economico e militare, sulla Via della Seta nessun tentennamento e un’uscita soft dal memorandum. In cambio della disponibilità sul fronte atlantico, la premier chiederà al Presidente americano uno sforzo per sostenere la stabilizzazione del continente africano. Tema che l’Italia ha posto anche al vertice della Nato perché rientra in un unico grande disegno: la centralità mediterranea, l’attenzione sull’Africa, la questione delle risorse allo sviluppo e dell’attenzione anche alla stabilità come elemento di sicurezza, devono essere priorità che riguardano tutti gli alleati e i partner e che devono essere affrontate in tutte le sedi internazionali. Mediterraneo e Africa, migrazioni e sviluppo, saranno tra l’altro tra i temi portanti del G7 a guida italiana, su cui l’amministrazione Biden ha espresso apprezzamento.