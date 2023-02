Putin: “Conflitto iniziato dall’Occidente” e sospende il trattato Start sul nucleare

“Raggiungeremo i nostri obiettivi – assicura – la Russia continuerà sistematicamente l’offensiva in Ucraina. È impossibile sconfiggerci sul campo di battaglia. Parlo in un momento molto complesso e decisivo, di cambiamenti radicali che definiranno il futuro del nostro Paese e popolo. Su ciascuno di noi c’è una grandissima responsabilità per difendere il nostro Paese e liquidare la minaccia del regime neo-nazista. L’Ucraina voleva dotarsi di armi nucleari. Non avevamo dubbi che a febbraio avevano pronte operazioni punitive nel Donbass, dove già avevano fatto bombardamenti, e questo era in contraddizione con la risoluzione dell’Onu. Loro hanno fatto cominciare la guerra, noi usiamo la forza per fermarla”, ha aggiunto Putin sottolineando che Kiev non solo voleva attaccare il Donbass ma anche la Crimea.



Putin ha attaccato l’Occidente accusandolo di aver ingannato la Russia. “L’obiettivo dell’Occidente è portare la Russia a una sconfitta strategica, vogliono eliminarci per sempre. Non si rendono conto che è in gioco l’esistenza stessa della Russia. L’Occidente ha preparato l’Ucraina a una grande guerra e oggi lo riconosce. L’Occidente ha già speso 150 miliardi di dollari in aiuti militari all’Ucraina, il flusso di denaro non diminuisce. Negli anni ’30 l’Occidente ha aperto la strada al nazismo in Germania e adesso fa lo stesso in Ucraina”.