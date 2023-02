Principio d’incendio nella taverna, i pompieri domano le fiamme in cucina e garage

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Fiamme subito domate dai vigili del fuoco in una piccola cucina di una taverna, al piano interrato di un’abitazione di Dueville in via I Maggio, nella zona residenziale poco lontana dal centro cittadino. L’allarme incendio era scattato alle 14.30 di oggi, causato a quanto sembra dal vano cottura, costringendo una delle squadre pompieri di Vicenza all’entrata in scena indossando i respiratori per il vasto fumo all’interno del locale. Una stanza a ridosso del garage, dove il principio d’incendio rischiava di potersi propagare in seguito.

Non si registrano persone ferite o intossicate nel corso dell’intervento, con la famiglia che occupa lo stabile a uscire in cortile per evitare il fumo che ha comunque causato danni alle pareti interne.

I pompieri accorsi dal comando centrale di Vicenza hanno in breve tempo spento le fiamme divampate dal piano cottura per l’incendio dell’olio e si sono subito estese ai pensili della cucina e in parte garage. Le operazioni dei vigili del fuoco di bonifica e arieggiamento dei locali sono terminate dopo circa un’ora e mezza, poi gli inquilini hanno ottenuto di rientrare all’interno per una prima valutazione dei danni effettivi.