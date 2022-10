Regno Unito, Rishi Sunak è il nuovo premier: è il primo di origini indiane e induista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Regno Unito ha un nuovo primo ministro: il 42enne Rishi Sunak, ex-Cancelliere dello Scacchiere ossia ministro delle Finanze sotto Boris Johnson. E’ il primo inquilino di Downing Street di origini indiane e fede induista ed è diventato premier dopo il ritiro di Penny Mordaunt, attuale leader della Camera dei Comuni e unica rivale che era rimasta ancora in corsa dopo la rinuncia di ieri di Johnson. Nemmeno lei aveva trovato il sostegno minimo di 100 parlamentari per accedere al secondo turno, in cui il voto sarebbe stato allargato a tutti i 150 mila iscritti al partito.

Sunak diventa così leader dei Tory ed erede di Liz Truss, dimessasi dopo soli 45 giorni e un fallimentare azzardo fiscale. E’ il quinto premier in sei anni, il terzo in tre mesi. E sarà anche la prima persona non bianca a ricoprire il ruolo di primo ministro. Con un patrimonio familiare di 900 milioni di sterline, sarà l’inquilino più ricco della storia di Downing Street.

Responsabile delle politiche economiche e fiscali durante il governo di BoJo è stato lui a farsi carico della risposta economica del governo inglese alla pandemia, mettendo a punto un piano di aiuti colossale da 400 miliardi euro, il più ingente nella storia del Paese. Come Liz Truss, anche Sunak si definisce un “Thatcheriano” di ferro e si è espresso a favore di politiche economiche di stampo neoliberista. Sostenitore della Brexit, ha chiesto più volte l’inasprimento delle leggi sull’immigrazione irregolare. Proprio Liz Truss lo aveva sconfitto nelle primarie di questa estate.

Rishi Sunak giurerà fedeltà alla corona e alla patria probabilmente domani davanti a re Carlo III, che nominerà così il suo primo capo del governo dopo i sedici del lungo regno di sua madre Elisabetta.