Trump annuncia: “Mi ricandido alla Casa Bianca”. E attacca Biden

. L’annuncio era atteso da quasi dieci giorni, cioè da quando il Tycoon aveva fatto intendere – in maniera molto chiara – che avrebbe corso per le presidenziali del 2024. Il suo discorso a Mar-a-Lago, davanti a diversi giornalisti e molti sostenitori, è durato poco più di un’ora. Giusto il tempo per attaccare l’attuale presidente Joee per annunciare – in pochi minuti – le sue idee.. Ha detto Trump annunciando la sua nuova corsa alla Casa Bianca.. Quanto a Biden, “Ha distrutto l’economia americana – ha detto – noi costruiremo rapidamente la più grande economia della storia”. Grandi ambizioni, dunque, per “il futuro presidente degli Stati Uniti” come è stato annunciato dallo speaker prima ancora che Trump cominciasse a parlare.

Ma per il Tycoon non tutto è andato come previsto. A cominciare dal fatto che alcuni suoi possibili sostenitori si sono già tirati indietro. Prima tra tutti la figlia Ivanka: “Vorrò sempre bene e sosterrò mio padre, ma andando avanti lo farò da fuori dall’arena politica” ha detto in un’intervista a Fox News. E proprio da Fox arriva lo smarcamento di Robert Murdoch, che tanto lo aiutò nella conquista e durante la permanenza alla casa Bianca, ma che adesso non farà lo stesso: ” Non possiamo appoggiare una sua nuova campagna per la Casa Bianca”, si dice da News Corp che guarda con favore invece al governatore della Florida, Ron De Santis. Proprio quel De Santis che con tutta probabilità sarà il principale concorrente di Trump alla nomination repubblicana.