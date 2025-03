Trump: “La Groenlandia ci serve per la pace”. Vance in visita: “Non useremo la forza”

Il vicepresidente americano JD Vance in visita nell’isola aggiunge: “non useremo la forza”. Però, il nuovo governo groenlandese è anti-Stati Uniti. Il presidente Usa inoltre sulla questione dazi ha sentito il premier canadese Carney e ha parlato di un colloquio produttivo. Ma il primo ministro canadese frena e replica: “Reagiremo ai dazi”.

Ma procediamo per gradi partendo da quanto ha detto il tycoon. Donald Trump, infatti, ha ribadito “La Groenlandia è molto importante per la pace nel mondo, dobbiamo averla”. Mentre sul tema dazi, il Capo della Casa Bianca ha parlato al telefono con il premier canadese Mark Carney. Una telefonata che Trump ha definito “estremamente produttiva”.

L’ulteriore precisazione del presidente americano. Trump ha aggiunto: “Con il Canada siamo d’accordo su molte cose e ci incontreremo subito dopo le prossime elezioni canadesi”. Dal canto suo, però, il primo ministro ha avvisato Washington che il suo Paese reagirà ai dazi in vigore dal 2 aprile, allo scopo di proteggere i lavoratori canadesi e la sua economia.

Vance in Groenlandia. In tutto questo, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è atterrato, insieme alla moglie in Groenlandia e ha subito detto: “Trump è molto interessato alla sicurezza dell’Artico e gli Usa non hanno piani immediati di espandere la loro presenza militare nell’isola. Ma pensiamo che i groenlandesi sceglieranno di essere parte degli Stati Uniti”. Staremo a vedere i prossimi sviluppi della questione.