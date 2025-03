Processo Miteni, la parola ai legali delle Mamme No Pfas: “E’ un nuovo Vajont”

Nuova tappa in tribunale ieri per il processo Pfas, che vede sul banco degli imputati 15 fra dirigenti e manager che si sono susseguiti alla guida della Miteni di Trissino. Ieri è proseguita e terminata l’audizione degli avvocati delle parti civili e la parola è andata ai legali dei cittadini colpiti dalla maggiore emergenza di inquinamento d’Europa degli ultimi decenni.

Complessivamente, con quelle avanzate ieri, le richieste di risarcimento sono giunte a 250 milioni di euro. Nell’udienza di giovedì prossimo la parola passerà ai legali della difesa. Quella di ieri, infatti, è stata l’ultima udienza dedicata alle parti civili.

“L’nquinamento da Pfas è un nuovo Vajont” ha attaccato in aula nella sua arringa l’avvocato delle Mamme No Pfas, Matteo Ceruti. 300 mila i residenti della zona fra il basso vicentino, veronese e padovano colpiti negli anni dalla contaminazione delle sostanze perfluoroalchiliche: 4 mila le morti in eccesso in 40 anni nella zona rossa rispetto alla media regionale, secondo i risultati di uno studio epidemiologico dell’Università di Padova. Una “nuova Vajont”, appunto, anche se dilatata nel tempo.



“Il più importante impianto europeo di produzione di una sostanza chimica pericolosa – ha detto l’avvocato Ceruti nella sua arringa, puntanto il dito anche verso i mancati controlli – è stato per anni un fantasma per tutti, tenuto nascosto attraverso una sistemica operazione lobbistica volta a ritardare la diffusione in Europa delle informazioni sulla pericolosità della sostanza, conosciuta negli Stati Uniti fin dal 2000″.

Ascolta “Acqua avvelenata, con le Mamme No Pfas” su Spreaker.