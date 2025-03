Trump parla al congresso USA: torna il sogno americano. E apre a Zelensky

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Primo intervento al congresso americano per Donald Trump, che, nella notte italiana, ha battuto il precedente record di Bill Clinton parlando un’ora e 40 minuti. Clinton si era fermato a 89 minuti. Tanti i temi affrontati dal Tycoon, con un occhio sempre vigile sulla guerra in Ucraina. Ma Trump ha esordito attaccando Joe Biden, accusandolo di aver spinto il Paese sul lastrico, e ha esaltato il proprio lavoro. Ha confermato l’uscita degli Stati Uniti dal Trattato di Parigi sul clima e ha ringraziato pubblicamente Elon Musk, presente nella galleria del pubblico, per il suo lavoro alla guida del dipartimento dell’Efficienza governativa.

Il sogno americano. “Abbiamo realizzato più in 43 giorni di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in 4 o 8 anni, e abbiamo appena iniziato”. Sono le parole pronunciate da Trump che, come qualche suo lontano predecessore, è tornato a parlare del sogno americano. “Torno in quest’aula stasera per riferire che lo slancio dell’America è tornato. Il nostro spirito è tornato. Il nostro orgoglio è tornato. La nostra fiducia è tornata. E il sogno americano sta crescendo, più grande e migliore che mai. Il sogno americano non è stoppabile e il nostro paese è sull’orlo di una rimonta come il mondo non ha mai visto e forse non vedrà mai più” ha detto il presidente.

La guerra in Ucraina. Quindi uno sguardo a Kiev, con Trump che ha detto di aver ricevuto “una lettera da Zelensky che si dice pronto a sedersi al tavolo della pace e a firmare l’accordo sui minerali”, affermando anche di aver ricevuto “forti segnali” dalla Russia, “sono pronti per la pace”. “Non sarebbe bellissimo? – ha aggiunto – è ora di porre fine a questa guerra insensata”. Per quanto rigarda i dazi, potrebbero portare “qualche scompiglio” ha ammesso Trump. “I dazi non servono solo a proteggere i posti di lavoro americani. Servono a proteggere l’anima del nostro Paese”, ha spiegato. “Ci saranno dei piccoli disordini, ma ci sta bene. Non saranno molti”, ha aggiunto.