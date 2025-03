Champions: batoste per Psv e Bruges, giustizieri di Juve e Dea. Madrid: spettacolo Real nel derby

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dopo gli spareggi la Champions League 2024-2025 entra nel vivo con gli ottavi di finale. Dalle prime quattro gare di andata, e in attesa di Feyenoord-Inter, è arrivata la conferma che il calcio italiano, a livello di squadre di club, è davvero in crisi profonda. Basti pensare che le due compagini che hanno eliminato ai sedicesimi la Juventus e l’Atalanta sono crollate, rispettivamente, contro Arsenal e Aston Villa. Il Psv Eindhoven che ha eliminato i bianconeri è stato asfaltato in casa dai Gunners che hanno passeggiato vincendo 7-1; mentre i belgi che hanno fatto fuori la Dea, sono stati sconfitti 3-1 tra le mura amiche dall’Aston Villa.

I club inglesi non hanno lasciato niente alle avversarie. Dieci gol in totale, appena due subiti e passaggio ai quarti già ipotecato. Decisamente più in equilibrio invece le altre due sfide in programma. Spettacolo a Madrid con il Real di Carlo Ancelotti che si prende il primo round del derby madrileno battendo 2-1 l’Atletico di Simeone. In parità Borussia Dortmund-Lille che si chiude sull’1-1. Solito grande spettacolo pertanto al Santiago Bernabeu: Rodrygo-Brahim Diaz, due autentici gioielli lanciano i Blancos.

Madrid: tre magnifici acuti scandiscono la gran serata di gala. La parata di stelle di questo derby di Champions non regala alcuna sentenza definitiva. Tutto rimandato al match di ritorno in programma mercoledi 12 marzo allo Stadio Metropolitano. Dopo quattro minuti Rodrygo apre le marcature con una prodezza da stropicciarsi gli occhi. Risponde a tono Julian Alvarez con un’altra perla. Nella ripresa, al 55′ Brahim Diaz pesca dal cilindro la stoccata vincente che consentirà al Real di approcciare il ritorno avendo due risultati su tre a disposizione per passare il turno.