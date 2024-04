Ucraina, nuovi aiuti dagli USA. In arrivo un pacchetto da 61 miliardi

Un provvedimento approvato con 311 voti a favore e che rende felice il presidente ucraino Volodymyr, che nel frattempo è tornato a chiedere “sistemi di difesa aerea” perché “necessari per proteggere vite umane”. “Abbiamo bisogno dell'artiglieria e il mondo ce l'ha” ha ribadito Zelensky, ricordando che le decisioni devono essere prese e sono possibili.

Il primo lotto di aiuti militari americani potrà essere consegnato all'Ucraina pochi giorni dopo la firma del disegno di legge da parte del presidente degli Stati Uniti. Lo scrive il New York Times, secondo il quale si tratterà di munizioni per sistemi di difesa antiaerea e artiglieria. Funzionari americani intanto hanno riferito al giornale che le munizioni potrebbero essere state prelevate dalle scorte del Pentagono in Germania. Aiuti che, secondo Kurt Volker, ex ambasciatore Usa alla Nato ed ex inviato dell’amministrazione Trump per l’Ucraina, “saranno fondamentali per consentire all’Ucraina di fermare l’avanzata russa e colpire l’apparato logistico di Mosca”.

Intanto però va ricordato che non tutto è deciso, perché Il disegno di legge sugli aiuti all'Ucraina, adottato dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, dovrebbe essere esaminato dal Senato martedì 23 aprile. Poi sarà firmato dal Presidente degli Stati Uniti. Se tutto andrà come previsto, il disegno di legge obbliga il presidente Joe Biden a trasferire immediatamente l'ATACMS all'Ucraina. Secondo il presidente Zelensky, l’Ucraina ha forse bisogno dei missili ATACMS per poter colpire gli aeroporti russi nella Crimea occupata.