Calcio, Napoli cade a Empoli e il Verona inguaia l’Udinese. Lotta salvezza in bilico

, il 33esimo turno di serie A è proseguito con le partite del sabato. Sorpresache al Castellani batte 1 a 0 un irriconoscibile. Vittoria anche delche, in serata, ha sconfittoal Bentegodi. Un risultato, questo, che inguaia i bianconeri sempre più risucchiati nella lotta salvezza.

Napoli ko. A Empoli è andato in scena forse quello che in pochi si aspettavano, con la vittoria dei toscani ai danni di un Napoli sempre più lontano parente di quello che lo scorso anno ha dominato la serie A. Per i partenopei è la decima sconfitta stagionale con una prova incolore. Di contro, l'Empoli fa l'impresa e vince 1-0, capitalizzando nel migliore dei modi la rete di Cerri dopo soli quattro minuti. L'attaccante si infortuna al 20', ma la squadra di Nicola tiene a bada Osimhen e compagni fino alla fine. Il successo vale il +4 sulla terzultima.

Oro Verona. Fa bottino pieno anche il Verona che al Bentegodi batte 1 a 0 l'Udinese grazie a un gol di Diego Coppola realizzato al 92esimo. Quello di Verona è stato un match ricco di occasioni tra due squadre in lotta per la salvezza: Lucca sbaglia e Pereyra si vede annullare una rete, mentre Coppola è appunto decisivo sul finale di gara. Il suo stacco vale il +4 sul Frosinone terzultimo.

La lotta per non retrocedere. Adesso, dunque, la battaglia per la salvezza si fa sempre più avvincente, tanto che ben sette squadre si trovano in pochissimi punti. Se il Cagliari ha frenato prima l'Inter e poi la Juventus, l'Empoli ha battuto il Napoli facendo addirittura meglio del Frosinone che contro i campioni d'Italia ha strappato un pari esterno. I gialloblù di Baroni però hanno vinto lo scontro diretto contro l'Udinese inguaiando i friulani. Ad oggi, dal Lecce a quota 32 fino al Sassuolo fermo a 26, tutte possono ambire alla salvezza ma allo stesso tempo rischiano di capitolare. Intanto il 33esimo turno prosegue oggi (domenica 21 aprile) con le altre gare. Mentre lunedì il derby di Milano potrebbe assegnare lo scudetto all'Inter in caso di vittoria dei nerazzurri.