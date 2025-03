Ucraina: riunita la “coalizione dei volenterosi” convocata da Starmer

Si è svolta oggi la riunione online convocata dal Primo Ministro britannico Keir Starmer con 25 altri leader alleati dedicato a discutere del progetto di unaimpegnati a garantire la sicurezza dell’Ucraina dopo un accordo di pace con la Russia.

L’incontro è durato circa un paio d’ore, ma prima dell’inizio Starmer ha detto: “I Paesi alleati dell’Ucraina non possono semplicemente aspettare che Vladimir Putin si sieda al tavolo della pace per avviare discussioni serie. Noi”, ha insistito, “dobbiamo guardare avanti e avanzare preparandoci a una pace che sia sicura e possa durare. Il che significa rafforzare la difesa dell’Ucraina ma anche essere noi stessi pronti a difendere un eventuale accordo attraverso lo strumento di una coalizione dei volenterosi”. Inoltre, Starmer ha accusa Vladimir Putin di non essersi finora mostrato serio sulla pace, ed ha evocato nuove pressioni per spingerlo a smettere di fare giochetti sul piano del presidente Trump per una tregua. “E’ tempo che le armi tacciano e che cessino gli attacchi barbarici della Russia in Ucraina”, il messaggio di Starmer a fine meeting.

Alla conferenza virtuale ha partecipato anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier ha confermato che l’Italia intende continuare a lavorare con i partner europei e occidentali e con gli Stati Uniti per la definizione di garanzie di sicurezza credibili ed efficaci. Giorgia Meloni ha poi ribadito che “non è prevista la partecipazione nazionale a una eventuale forza militare sul terreno”.

Presente anche la Presidente della Commissione UE Von der Leyen, che ha detto “Ribadiamo il nostro sostegno all’accordo dell’Ucraina per un cessate il fuoco. Ora la Russia deve dimostrare di essere disposta a sostenere un cessate il fuoco che porti a una pace giusta e duratura. Nel frattempo, sosterremo il rafforzamento dell’Ucraina e delle sue forze armate seguendo la nostra strategia dell’istrice”.