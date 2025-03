Gp d’Australia, vince Norris. Falsa partenza per la Ferrari

Lando Norris con McLaren vince un caotico GP d’Australia, con pioggia e vento protagonisti. Il britannico precede Verstappen e Russell, quinto Antonelli nella sua prima gara in F1. Dietro le Ferrari, con Leclerc 8° e Hamilton 10°. Tanti incidenti in gara: subito a muro Doohan e Sainz, Hadjar out nel giro di formazione. Fuori anche Alonso, Lawson e Bortoleto.

La Ferrari, dopo le deludenti qualifiche di sabato, non trova nessun guizzo in gara. Il monegasco Charles Leclerc chiudo all’ottavo posto, l’inglese Lewis Hamilton è decimo alla prima gara al volante del Cavallino.

Il Gp, complice la pioggia, è caratterizzato da una serie di incidenti e dagli interventi della safety car. Si comincia con lo schianto della RB del debuttante Isack Hadjar nel giro di formazione.

A seguire gli incidenti di Jack Doohan e Carlos Sainz, prima dell’errore di Fernando Alonso: lo spagnolo finisce contro le barriere con la sua Alpine, la safety car ricompatta il gruppo. Le McLaren, dopo aver rifilato circa 15 secondi a Verstappen, devono ripartire da zero nell’ultima porzione della gara.

La gara pare riaccendersi nel 42esimo dei 57 giri, quando i piloti di vertice montano gomme da asciutto. La pioggia però fa saltare tutti i piani dal 45esimo giro. Le McLaren, al comando, sbagliano. Norris si salva, Piastri finisce sull’erba e impiega molto a tornare in pista: l’australiano precipita in coda.

La safety car è ancora in pista quando la Sauber di Bortoleto finisce contro le barriere. La gara riparte nel 52esimo giro e non riserva scossoni nelle ultime 6 tornate. Norris gestisce la situazione e trionfa, tenendo dietro Verstappen, che chiude a pochi decimi dal leader, e Russell. Falsa partenza per il Cavallino.

Il Mondiale torna la prossima settimana in Cina.