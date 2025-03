C’è Schio su Raiuno: Andrea e Marina emozionano con la colonna sonora di “Dirty dancing”

No, non è soltanto musica. C’è un’intesa che va oltre le musica tra Marina Bicego e Andrea Bottene, la coppia di Schio che ieri sera, su Raiuno, si è esibita nel programma di successo “The Voice Senior” sulle note di “(I’ve had) the time of my life” di Bill Medley e Jennifer Warners, per tutti la colonna sonora di “Dirty dancing”.

Ad emozionare il pubblico e i giudici del format musicale condotto da Antonella Clerici, anche il loro racconto di vita. 61 anni lei e 75 anni lui, i due vicentini hanno rivelato di cantare assieme da 40anni, ma di essersi sposati solo nel 2023: “Andrea era sposato con Nadia, la mia migliore amica – ha raccontato l’artista scledense tra lo stupore dei presenti – poi una malattia non le ha dato scampo, ma prima di lasciarci mi ha chiesto di prendermi cura di lui. Tra noi non c’era mai stato nulla, ma qualcosa è scattato e ora siamo qua”.

Una perfetta sintonia tra la voce blues di lui e la timbrica quasi simile all’originale di lei che si è respirata anche durante l’interpretazione del brano cult degli anni Ottanta: al punto da convincere il rapper napoletano Clementino a girarsi e scegliere la coppia vicentina per portarla in semifinale dove sarà quindi chiamata a proporre un altro brano in grado di sbaragliare l’agguerrita concorrenza.

Qui la loro esibizione