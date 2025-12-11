Ucraina-Russia, raid incrociati nella notte. Kiev risponde al piano Usa

Mentre il futuro dell'Ucraina stanzia nella nuova bozza del piano di pace che Kiev ha inviato agli Usa, non si fermano gli attacchi tra Russia ed Ucraina.

Nella notte Mosca ha attaccato con una raffica di missili e droni la città ucraina di Kremenchuk, nella regione di Poltava, a 250 chilometri a sud-est di Kiev. Bersaglio, ancora una volta, gli impianti energetici locali. “Un numero significativo di droni è stato abbattuto, ma la caduta di detriti e i colpi diretti sugli impianti hanno causato incendi”, ha riferito il governatore dell'oblast, Volodymyr Kohuta, aggiungendo che non sono state segnalate vittime. Meno di una settimana fa Mosca aveva lanciato un massiccio attacco combinato contro Kremenchuk, danneggiando diversi impianti energetici.

Ondata record di droni ucraini sulla Russia costretta a chiudere temporaneamente gli aeroporti di Mosca. Le forze russe hanno abbattuto il numero record di 287 droni ucraini, 32 dei quali diretti verso la capitale russa.

Intanto, secondo Afp, che cita due fonti ucraine, Kiev avrebbe consegnato a Washington la sua ultima versione del piano per porre fine alla guerra con la Russia. Un documento redatto dopo giorni di consultazioni con Germania, Francia e Regno Unito i cui leader ieri hanno parlato al telefono con Donald Trump che intanto fa pressing invitando il presidente ucraino Zelensky al realismo e a chiudere la trattativa in fretta perché gli Usa non intendono “perdere altro tempo”. Nel fine settimana potrebbe esserci un vertice Ue-Usa-Ucraina.